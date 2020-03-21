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У жены заместителя главы Харьковского облсовета обнаружили коронавирус: детали

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Первым человеком, который заболел коронавирусом в Харькове, оказалась жена заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

20 марта у Ирины Скоробагач обнаружили коронавирус, супруги находятся в Киеве, об этом сообщает Depo.Харьков.

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Состояние здоровья 37-летней Ирины стабильное, поэтому ее оставили дома на самоизоляции.

Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест,
– рассказала пресс-секретарь Виктория Петрухина.

Ранее Скоробагач сообщал о том, что в начале марта был в одной из стран Европейского Союза. Он рассказывал, что поездка не была рабочей и ездил он самостоятельно. Через 9 дней после поездки, у Скоробогача поднялась температура, которую никак не удается сбить.

По его словам, он ходил на работу после того, как вернулся. Однако после ухудшения самочувствия сразу самоизолировался и самостоятельно сдал 4 теста на коронавирус – все они были отрицательными. 20 марта Скоробагач еще раз сдал анализы, о результатах которых обещает сообщить сразу, как они появятся.

Он стал хуже себя чувствовать, вечером вчера был госпитализирован. Чувствует себя не очень",
– сказала Петрухина.

Последний тест Скоробагач приобрел в частной столичной клинике за 15 тысяч гривен и отправил его в Германию.

Сначала в "инфекционку" сдавал два теста, два раза на ПЦР, на кровь, ничего не подтвердилось, потом в Киеве сдавал, вот эти экспресс-тесты. Сейчас отправил в Германию тест очень дорогой. Держится температура, у меня такого не было никогда. Она не сбивается. Я пью таблетки какие-то, мне назначили",
– рассказал Скоробагач.

По состоянию на 21 марта, в Украине подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом, 3 из которых летальные, а 1 человек выздоровел.

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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Киева Новости Здоровье Лечение Новости политики Новости Харькова
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