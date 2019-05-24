Убивают чаще: назвали наиболее опасные виды сигарет

Курение сигарет без фильтра убивает гораздо чаще, чем использование сигарет с фильтром. Но это не означает, что курение с фильтрами безопасно для здоровья человека.

К такому выводу пришли ученые Медицинского университета Южной Каролины в Чарльстоне (США), пишет MedicalXpress.

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Специалисты провели анализ данных 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. При этом учитывалось число ежедневно выкуренных сигарет.

Рассчитывался такой показатель, как количество пачек-лет (pack years). 30 пачек-лет показывает, что человек курил по одной пачке в день на протяжении 30 лет или две пачки в день в течение 15 лет.

Среднее значение этого показателя достигало 56 пачек-лет, при этом у каждого участника было не менее 30 пачек-лет.

По словам исследователей, у тех, кто курит сигареты без фильтра, риск рака легких увеличивался на 40%. Кроме того, вероятность смерти повышается на 30%.

Другие виды сигарет – легкие, ультралегкие и ментоловые – так же опасны, как и обычные сигареты с фильтром. При этом люди, употребляющие легкие и ультралегкие сигареты, реже бросают курить.

Ученые пока не выяснили, почему сигареты без фильтра являются самыми опасными, но подозревают, что это может быть связано с высокой концентрацией токсичных смол.

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