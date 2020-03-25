Ученые Исландии утверждают, что они обнаружили 40 мутаций коронавируса
Ученые Исландии утверждают, что они нашли сорок мутаций нового вида коронавируса, который распространился из китайского города Ухань и охватил страхом весь мир.
Про це пише видання Daily Mail. Додамо, що в Ісландії станом на 25 березня зафіксовано 648 випадків коронавірусу без смертей.
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Мутація – це біологічний процес, який може зробити вірус таким, який буде атакувати людський організм.
Вчені вважають, що ця інфекція ховалася у тварин роками, можливо, навіть десятиліттями, перш ніж вона набула здатності заражати людину.
Зафіксовано зараження двома штамами коронавірусу
Крім того, вчора, 24 березня, як повідомив журнал Reykjavík Grapevine, пацієнт в Ісландії заразився двома штамами нового коронавірусу. Другий штам Covid-19 є мутацією первісної версії, яка зародилася в китайському місті Ухань.
На думку вчених, штам після мутації є агресивнішим, адже пацієнт заразив людей, які контактували з ним, саме цим штамом.
Мутація в зразку пацієнта з подвійною інфекцією ще не виявлена в аналізах людей за межами Ісландії.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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