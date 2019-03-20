Ученые из США создали противозачаточные серьги

46 Читати новину українською
Ученые из США создали противозачаточные серьги
Ученые из США создали противозачаточные серьги / il-tuo-farmacista.it

Химики из Технологического института Джорджии разработали новую форму контрацептивов – противозачаточные средства в виде сережек.

По их словам, такие средства являются лучшей альтернативой таблеткам, пишет Daily Mail.

Читайте также: Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты

При приеме оральных таблеток важно точно соблюдать дозы. Это повышает эффективность лекарств. Зато хотя бы одна пропущенная таблетка увеличивает риск забеременеть.

Хоча б одна пропущена таблетка збільшує ризик завагітніти
Хотя бы одна пропущенная таблетка увеличивает риск забеременеть

Серьги содержат синтетические гормоны, которые поступают в организм через мочку уха. Таким образом риск забыть о приеме контрацептивов сводится к минимуму.

Эксперты заявляют, что добровольцы уже протестировали украшения. Разработка показала высокие результаты. Вскоре ученые собираются вывести свои противозачаточные серьги на рынок.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
167235
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье исследования Женское здоровье
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
сегодня 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 185668
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
19 марта 11:01 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 7656
Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза
17 марта 16:00 Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза
2715
Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
16 марта 10:41 Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
Олександр Бевза 9718
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
15 марта 13:54 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 24608
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук