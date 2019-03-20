Ученые из США создали противозачаточные серьги

Химики из Технологического института Джорджии разработали новую форму контрацептивов – противозачаточные средства в виде сережек.

По их словам, такие средства являются лучшей альтернативой таблеткам, пишет Daily Mail.

Читайте также: Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты

При приеме оральных таблеток важно точно соблюдать дозы. Это повышает эффективность лекарств. Зато хотя бы одна пропущенная таблетка увеличивает риск забеременеть.



Хотя бы одна пропущенная таблетка увеличивает риск забеременеть

Серьги содержат синтетические гормоны, которые поступают в организм через мочку уха. Таким образом риск забыть о приеме контрацептивов сводится к минимуму.

Эксперты заявляют, что добровольцы уже протестировали украшения. Разработка показала высокие результаты. Вскоре ученые собираются вывести свои противозачаточные серьги на рынок.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.