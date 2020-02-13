Ученые подозревают, что коронавирус может жить на поверхностях до 9 дней

Ученые заявляют, что новый коронавирус может жить на металле, пластике и стекле целых 9 дней. Команда также подтвердила, что низкие температуры и высокий уровень влажности воздуха еще больше способствуют размножению коронавируса.

Ученые пришли к таким выводам, изучив результаты 22 исследований про коронавирусы, сообщает The Journal of Hospital Infection.

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Основываясь на всестороннем анализе исследований относительно подобных возбудителей, таких как коронавирус SARS и MERS-CoV, ученые считают, что коронавирус Covid-2019 может жить на поверхностях до 9 дней. Результаты работы ученых демонстрируют, что вирусы могут сохраняться на поверхности и оставаться инфекционными в среднем от четырех до пяти дней при комнатной температуре.

Какой лучший способ борьбы с коронавирусом на поверхностях

Ученые уверяют, что лучший способ убить коронавирус на поверхности – обработать ее раствором 62%–72% этанола, 0,5% перекиси водорода или 0,1% гипохлорита натрия и подержать хотя бы одну минуту.

Стоит заметить, что исследование имеет ограничения, ведь команда только просматривала исследования и данные о предыдущих видах коронавирусов. Дело в том, что пока нет точных данных о новом коронавирусе из Китая. Однако ученые считают, что новый коронавирус очень похож на предыдущие, особенно способностью жить вне хозяина и уязвимостью к дезинфицирующим средствам.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала​

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