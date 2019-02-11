Ученые впервые подключили протез руки к нервам человека: интересное видео

Шведские ученые впервые подключили протез руки непосредственно к нервам женщины. Это позволило ей двигать пальцами с помощью своего мозга и даже ощущать тактильные ощущения.

Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции и биотехнологической фирмы Integrum AB создали протезную руку в рамках амбициозной европейской исследовательской программы по протезированию конечностей DeTOP, пишет Naked-science.

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Врачи прикрепили протез к двум костям предплечья (лучевой и локтевой) женщины с помощью титановых имплантатов и подключили 16 электродов непосредственно к ее нервным окончаниям и мышцам. Это позволило ей контролировать руку с помощью мозга и даже задействовать ее для того, чтобы завязывать шнурки и набирать текст на клавиатуре.

Это первый клинически жизнеспособный, умелый и чувствительный протез руки, пригодный для использования в реальной жизни.

Прорыв нашей технологии заключается в том, чтобы дать пациентам возможность использовать имплантированные нервно-мышечные интерфейсы для управления своим протезом, испытывая при этом чувства, которые важны в повседневной жизни,

– сказал сотрудник университета Чалмерса Ортис Каталан.

Как видно на видео, женщина использует имплантат для манипулирования виртуальной рукой на экране компьютера – то есть еще до того, как был установлен сам физический протез.

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