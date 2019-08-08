Ученые вырастили ГМО-печень человека: фото

34 Читати новину українською
Генномодифицированная печень
Генномодифицированная печень / eurekalert.org

Ученые впервые вырастили прототип человеческой печени на основе генномодифицированных клеток. Искусственный орган полностью повторяет структуру настоящей печени, что поможет тестировать лекарства.

Миниатюра печени была создана для изучения неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание связано с избыточным накоплением жира в организме и может привести к циррозу и печеночной недостаточности.

Читайте также: В Японии скрестят эмбрион человека с крысой и свиньей

Команда ученых взяла клетки кожи человека и генетически модифицировала их. Затем клетки имплантировали в каркас печени мыши, очищенной от ее собственных клеток. Благодаря наличию каркаса, клетки сформировали аналог человеческой печени с кровяными сосудами. Именно этот факт отличает разработку ученых.

Генномодифицированная печень

Первую мини-печень уже удалось использовать для тестирования препарата, который успешно прошел проверку в экспериментах с мышами, но провалил клинические тесты с участием людей. Оказалось, что препарат все же неэффективен для лечения людей.

Ученые также отмечают, что такой прототип печени не подходит для трансплантации. Однако, она пригодится для тестирования препаратов и поможет разработать новые подходы терапии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
blog_ava
Жозефин Скривер сфотографировалась обнаженной в массажном кабинете: эротическое фото
8 августа
529
Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования ГМО Трансплантация Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
7 августа 20:42 Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
10009
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
6 августа 13:42 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 66690
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
5 августа 18:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 14894
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
2 августа 13:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 23594
Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
1 августа 14:46 Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
Настя Сукач 348
Новости
Больше новостей
Залиште відгук