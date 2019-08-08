Ученые вырастили ГМО-печень человека: фото

Ученые впервые вырастили прототип человеческой печени на основе генномодифицированных клеток. Искусственный орган полностью повторяет структуру настоящей печени, что поможет тестировать лекарства.

Миниатюра печени была создана для изучения неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание связано с избыточным накоплением жира в организме и может привести к циррозу и печеночной недостаточности.

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Команда ученых взяла клетки кожи человека и генетически модифицировала их. Затем клетки имплантировали в каркас печени мыши, очищенной от ее собственных клеток. Благодаря наличию каркаса, клетки сформировали аналог человеческой печени с кровяными сосудами. Именно этот факт отличает разработку ученых.

Генномодифицированная печень

Первую мини-печень уже удалось использовать для тестирования препарата, который успешно прошел проверку в экспериментах с мышами, но провалил клинические тесты с участием людей. Оказалось, что препарат все же неэффективен для лечения людей.

Ученые также отмечают, что такой прототип печени не подходит для трансплантации. Однако, она пригодится для тестирования препаратов и поможет разработать новые подходы терапии.

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