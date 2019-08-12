Удалось остановить развитие болезни Альцгеймера

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Удалось остановить развитие болезни Альцгеймера
Удалось остановить развитие болезни Альцгеймера / newatlas.com

Американские ученые нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера. Он заключается в периодическом переливании крови пожилым пациентам.

При изучении возрастных болезней мозга исследователи обнаружили, что в молодой крови содержатся белки "хронокины".

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Хронокины – что это?
Это белки, которые содержатся в плазме крови и, согласно некоторым данным, положительно влияют на центральную нервную систему, восстанавливая работу нейронов головного мозга и способствуя процессам регенерации стволовых клеток. Известно, что содержание хронокинов с возрастом меняется, значительно уменьшается в старости. Последнее и приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний.

В ходе исследования приняли участие 40 человек с болезнью Альцгеймера. Ученые вводили им кровь с этими белками в течение пяти дней.

После 12-недельного перерыва лечение проводили снова.

По завершении эксперимента исследователи провели тест, который оценивает когнитивные нарушения в работе мозга. Результаты продемонстрировали стабильное состояние пациентов.

Это может показаться плохим результатом, но, по словам ученых, это далеко не так. Дело в том что за 12 недель результаты тестов должны были снизиться, поскольку за это время процессы дегенерации мозга при нормальном течении болезни замедлиться просто не могли.

via GIPHY

Стоит заметить, что это уже вторая фаза испытаний и при первой – на лабораторных животных – результат был положительным.

 
Болезнь Альцгеймера – что это?

Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования болезнь Альцгеймера
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