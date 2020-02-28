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Украина получит экспресс-тесты для выявления коронавируса за 15 минут

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На следующей неделе в Украине появятся экспресс-тесты для выявления коронавируса Covid-19, которые помогут бістро установить диагноз за 15-20 минут. Тесты можно использовать за пределами лаборатории.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Добавим, что в Украине уже есть в наличии тест-системы, которые были закуплены Центром общественного здоровья, немецкого производства и 30 тест-систем на три тысячи исследований были переданы в рамках сотрудничества ВОЗ.

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Ляшко добавил, что в Украине ожидают на быстрые тесты, которые можно использовать непосредственно возле постели больного: отбираются биологические материалы, и за 15-20 минут можно обнаружить коронавирус.

После быстрого теста анализы требуют дальнейшего подтверждения в лаборатории. Добавим, что экспресс-тесты Украина может получить из Китая 3 марта, а растаможка продлится до 10 марта.

Мы заказали и нам доставляется партия быстрых тестов из Китайской Народной Республики, которые позволят врачу-инфекционисту диагностировать коронавирусную болезнь прямо возле постели больного – за 15-20 минут. Но в дальнейшем они все равно будут нуждаться в подтверждении в вирусологической лаборатории,
– информирует главный государственный санитарный врач.

Ляшко отметил, что тестов будет немного, ведь КНР выдает их по квотному принципу и в первую очередь обеспечиваются быстрыми тестами те страны, в которых зафиксированы случаи коронавируса.

Україна отримає експрес-тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин
Украина получит экспресс-тесты для выявления коронавируса за 15 минут / Getty Images

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 28 февраля на коронавирус заболело более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 2700 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.
  • На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Китай Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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