Украина получит экспресс-тесты для выявления коронавируса за 15 минут

На следующей неделе в Украине появятся экспресс-тесты для выявления коронавируса Covid-19, которые помогут бістро установить диагноз за 15-20 минут. Тесты можно использовать за пределами лаборатории.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Добавим, что в Украине уже есть в наличии тест-системы, которые были закуплены Центром общественного здоровья, немецкого производства и 30 тест-систем на три тысячи исследований были переданы в рамках сотрудничества ВОЗ.

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Ляшко добавил, что в Украине ожидают на быстрые тесты, которые можно использовать непосредственно возле постели больного: отбираются биологические материалы, и за 15-20 минут можно обнаружить коронавирус.

После быстрого теста анализы требуют дальнейшего подтверждения в лаборатории. Добавим, что экспресс-тесты Украина может получить из Китая 3 марта, а растаможка продлится до 10 марта.

Мы заказали и нам доставляется партия быстрых тестов из Китайской Народной Республики, которые позволят врачу-инфекционисту диагностировать коронавирусную болезнь прямо возле постели больного – за 15-20 минут. Но в дальнейшем они все равно будут нуждаться в подтверждении в вирусологической лаборатории,

– информирует главный государственный санитарный врач.

Ляшко отметил, что тестов будет немного, ведь КНР выдает их по квотному принципу и в первую очередь обеспечиваются быстрыми тестами те страны, в которых зафиксированы случаи коронавируса.