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Украинцев эвакуируют из китайского Уханя, где вспыхнул коронавирус, 19 февраля, – Скалецкая

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Украинцев эвакуируют из китайского Уханя, где вспыхнул коронавирус, 19 февраля / Getty Images

Эвакуация граждан Украины должна была состояться во вторник, 11 февраля. Однако за несколько часов до вылета украинцам сообщили о переносе даты без четких подробностей. Сегодня стала известна новая дата возвращения людей домой – 19 февраля.

Об этом сказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в в эфире программы "Право на власть".

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По словам главы Минздрава, самолет вылетит за украинцами во вторник, 18 февраля, и вернется обратно на следующий день, 19 февраля. Китайские медики осмотрят всех граждан Украины, а на борт пустят только здоровых украинцев.

Впоследствии на борту людей осмотрят украинские врачи. После прилета в Украину всех пассажиров сразу посадят в автобус и отвезут в место, где они будут находиться минимум 14 дней на карантине.

В Украину приедут лишь те граждане, у которых нет симптомов, которые являются здоровыми, которых проверят китайские власти. Сначала проверят китайские власти и лишь потом позволят их выпустить. Потом украинская бригада врачей, которая будет на борту, также их проверит. Она будет сопровождать их, как на борту будут находиться, да и потом останутся с ними в изоляции. Изоляция – это как минимум 14 дней,
– сказала Скалецкая.

В случае обнаружения у кого-то из украинцев в самолете симптомов болезни, его сразу повезут в больницу. Пока неизвестно, где будут места для карантина украинцев из Китая.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 14 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 383 человека. Общее количество инфицированных – более 64 тысяч человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабета.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Китай Коронавирус 2020 Лечение Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
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