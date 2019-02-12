Украинцев просят не ехать в африканскую страну из-за вспышки смертельной болезни

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Украинцев просят не ехать в Анголу
Украинцев просят не ехать в Анголу / pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Анголу в связи с увеличением количества случаев заболевания проказой.

Наиболее поражены этим заболеванием провинции Анголы: Луанда, Уамбо, Маланж, Квандо Кубанго, Бенгела, Бенгу, Бие, Мошику.

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Проказа – что это?
Хроническое инфекционное заболевание, обычно поражающее кожу и периферические нервы.

По данным министерства здравоохранения Анголы, на конец января 2019 года в стране, которая входит в список 22 стран с наиболее высоким показателем проказы, зафиксировано 618 новых случаев этого заболевания.

А гражданам Украины, которые уже находятся в Анголе, советуют придерживаться рекомендаций местных органов власти и медицинских служб. В случае возникновения симптомов заболевания, гражданам Украины следует безотлагательно обратиться в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

 
Проказа – симптомы

При лепроматозной проказе появляются крупные и симметричные поражения кожи в виде пятен, бляшек и узлов с плотным выпуклым центром и расплывчатыми границами. Из-за утолщения кожи постепенно формируются увечья.

При туберкулоидной проказе формируется пигментированные пятна с четкими контурами и пониженной кожной чувствительностью. Затем пятно увеличивается, края поднимаются. Центральная часть наоборот западает и атрофируется.

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Теги: Здоровье МИД Украины Здоровая жизнь Инфекция Африка
Источник: Здоров'я 24
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