Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 550 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 6 июня 09:00 в стране выявлено 26 514 больных COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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От начала года в Украине обнаружили 26 514 случаев заражения коронавирусом. 11 812 пациентов выздоровели, но 777 не смогли побороть болезнь. Следовательно, сейчас в стране COVID-19 болеют 13 925 человек.

В Украине уже третий день подряд фиксируют более 500 случаев заражения коронавирусом (за последние сутки +550). Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+83), Черновицкой (+65), Львовской (+65) и Ровненской (+52) областях.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 6 апреля:

Винницкая область – 1 166;

Волынская область – 1 037;

Днепропетровская область – 965;

Донецкая область – 203;

Житомирская область – 870;

Закарпатская область – 1 301;

Запорожская область – 488;

Ивано-Франковская область – 1 533;

Кировоградская область – 546;

Киев – 3 375;

Киевская область – 1 748;

Львовская область – 2 053;

Луганская область – 52;

Николаевская область – 307;

Одесская область – 986;

Полтавская область – 273;

Ровненская область – 2 014;

Сумская область – 192;

Тернопольская область – 1 255;

Харьковская область – 1 222;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 509;

Черновицкая область – 3 585;

Черкасская область – 448;

Черниговская область – 257;

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