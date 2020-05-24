В Украине обнаружили почти 21 тысячу случаев инфицирования COVID-19
По состоянию на 24 мая в Украине подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных составляет 20 986.
Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья Украины.
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За минувшие сутки, к сожалению, зафиксировали 12 летальных случаев. Из позитивных новостей – 179 человек выздоровели.
Важно! По состоянию на 24 мая в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 20 986 человек, 7 099 выздоровели, 617 пациентов умерли.
Наибольшее количество больных выявлено в Черновицкой области (3 028) и в городе Киеве (2 623).
Заметим, что количество новых случаев заражения коронавирусом снижается третий день: в пятницу было 442 и 432 в субботу.
Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков.
На амбулаторном лечении 14 443 пациента, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6543 человека, из них 257 детей и 744 медики.
Сколько людей заболели COVID-19 по областям и сколько успели выздороветь:
- Винницкая обл. — 889 (472 выздоровели);
- Волынская обл. — 771 (182 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 869 (191 выздоровел);
- Донецкая обл. — 143 (57 выздоровели);
- Житомирская обл. — 626 (284 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 1061 (265 выздоровели);
- Запорожская обл. — 410 (226 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1277 (637 выздоровели);
- м. Киев — 2623 (358 выздоровели);
- Киевская обл. — 1419 (291 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 473 (358 выздоровели);
- Луганская обл. — 43 (34 выздоровели);
- Львовская обл. — 1333 (276 выздоровели);
- Николаевская обл. — 280 (117 выздоровели);
- Одесская обл. — 827 (128 выздоровели);
- Полтавская обл. — 266 (235 выздоровели);
- Ровенская обл. — 1417 (561 выздоровел);
- Сумская обл. — 166 (112 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1115 (778 выздоровели);
- Харьковская обл. — 910 (208 выздоровели);
- Херсонская обл. — 177 (139 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 346 (99 выздоровели);
- Черкасская обл. — 388 (256 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 3028 (798 выздоровели);
- Черниговская обл. — 129 (46 выздоровели).
Количество больных в областях Украины / Данные ЦОС за 24 апреля