В Украине обнаружили почти 21 тысячу случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 24 мая в Украине подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных составляет 20 986.

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья Украины.

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За минувшие сутки, к сожалению, зафиксировали 12 летальных случаев. Из позитивных новостей – 179 человек выздоровели.

Важно! По состоянию на 24 мая в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 20 986 человек, 7 099 выздоровели, 617 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных выявлено в Черновицкой области (3 028) и в городе Киеве (2 623).

Заметим, что количество новых случаев заражения коронавирусом снижается третий день: в пятницу было 442 и 432 в субботу.

Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков.

На амбулаторном лечении 14 443 пациента, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6543 человека, из них 257 детей и 744 медики.

Сколько людей заболели COVID-19 по областям и сколько успели выздороветь:

Винницкая обл. — 889 (472 выздоровели);

Волынская обл. — 771 (182 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 869 (191 выздоровел);

Донецкая обл. — 143 (57 выздоровели);

Житомирская обл. — 626 (284 выздоровели);

Закарпатская обл. — 1061 (265 выздоровели);

Запорожская обл. — 410 (226 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1277 (637 выздоровели);

м. Киев — 2623 (358 выздоровели);

Киевская обл. — 1419 (291 выздоровели);

Кировоградская обл. — 473 (358 выздоровели);

Луганская обл. — 43 (34 выздоровели);

Львовская обл. — 1333 (276 выздоровели);

Николаевская обл. — 280 (117 выздоровели);

Одесская обл. — 827 (128 выздоровели);

Полтавская обл. — 266 (235 выздоровели);

Ровенская обл. — 1417 (561 выздоровел);

Сумская обл. — 166 (112 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1115 (778 выздоровели);

Харьковская обл. — 910 (208 выздоровели);

Херсонская обл. — 177 (139 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 346 (99 выздоровели);

Черкасская обл. — 388 (256 выздоровели);

Черновицкая обл. — 3028 (798 выздоровели);

Черниговская обл. — 129 (46 выздоровели).

Количество больных в областях Украины / Данные ЦОС за 24 апреля