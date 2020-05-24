24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

В Украине обнаружили почти 21 тысячу случаев инфицирования COVID-19

- Читати новину українською
В Украине обнаружили почти 21 тысячу случаев инфицирования COVID-19
В Украине обнаружили почти 21 тысячу случаев инфицирования COVID-19 / Getty Images

По состоянию на 24 мая в Украине подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных составляет 20 986.

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья Украины.

Читайте также Нужно ли детям носить маски в детсадах: ответ Минздрава

За минувшие сутки, к сожалению, зафиксировали 12 летальных случаев. Из позитивных новостей – 179 человек выздоровели.

Важно! По состоянию на 24 мая в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 20 986 человек, 7 099 выздоровели, 617 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных выявлено в Черновицкой области (3 028) и в городе Киеве (2 623).

Заметим, что количество новых случаев заражения коронавирусом снижается третий день: в пятницу было 442 и 432 в субботу.

Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков.

На амбулаторном лечении 14 443 пациента, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6543 человека, из них 257 детей и 744 медики.

Сколько людей заболели COVID-19 по областям и сколько успели выздороветь:

  • Винницкая обл. — 889 (472 выздоровели);
  • Волынская обл. — 771 (182 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 869 (191 выздоровел);
  • Донецкая обл. — 143 (57 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 626 (284 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 1061 (265 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 410 (226 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 1277 (637 выздоровели);
  • м. Киев — 2623 (358 выздоровели);
  • Киевская обл. — 1419 (291 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 473 (358 выздоровели);
  • Луганская обл. — 43 (34 выздоровели);
  • Львовская обл. — 1333 (276 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 280 (117 выздоровели);
  • Одесская обл. — 827 (128 выздоровели);
  • Полтавская обл. — 266 (235 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 1417 (561 выздоровел);
  • Сумская обл. — 166 (112 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 1115 (778 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 910 (208 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 177 (139 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 346 (99 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 388 (256 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 3028 (798 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 129 (46 выздоровели).


Количество больных в областях Украины / Данные ЦОС за 24 апреля

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна