В Украине рекордное количество больных за сутки: ситуация в регионах
За минувшие сутки в Украине обнаружили 588 случаев коронавирусной болезни. Таким образом количество больных COVID-19 на территории страны от начала пандемии возросло до 25 411 человек.
О количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и эпидемиологической ситуации в Украине говорится на сайте системы мониторинга COVID-19 Центра общественного здоровья.
Читайте также: Новые вспышки коронавируса будут развиваться очень быстро, – ВОЗ
Как ситуация изменилась за последние сутки
Суточный показатель новых случаев самый высокий с начала эпидемии – 588 новых случаев, в то время как 3 июня зафиксировали 483 инфицированных. Сегодня почти на сотню больных больше.
Умерли от болезни за последние сутки еще 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вместе с тем число выздоровевших от болезни в четыре раза больше, чем за прошедшие сутки – 602.
Сколько больных в регионах Украины
Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили во Львовской, Житомирской областях и в Киеве.
- Черновицкая область – 3 481;
- г. Киев – 3 210;
- Ровненская область – 1 915;
- Львовская область – 1 905;
- Киевская область – 1 673;
- Ивано-Франковская область – 1 491;
- Закарпатская область – 1 257;
- Тернопольская область – 1 220;
- Харьковская область – 1 166;
- Винницкая область – 1 077;
- Днепропетровская область – 957;
- Одесская область – 933;
- Волынская область – 986;
- Житомирская область – 833;
- Кировоградская область – 526;
- Запорожская область – 469;
- Хмельницкая область – 497;
- Черкасская область – 429;
- Николаевская область – 295;
- Полтавская область – 272;
- Херсонская область – 179;
- Сумская область – 177;
- Донецкая область – 174;
- Черниговская область – 238;
- Луганская область – 51.
В статистику не учли данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.