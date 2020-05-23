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В Украине зарегистрировали 20 580 случаев коронавируса COVID-19

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Коронавирус в Украине по состоянию на 23 мая
Коронавирус в Украине по состоянию на 23 мая / Иллюстративное фото

Со вчерашнего дня наличие коронавирусной инфекции подтвердили еще у 432 человек. Следовательно, по состоянию на 23 мая 09:00 в Украине зарегистрировано 20 580 случаев заражения COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга Аппарата СНБО Украины.

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По состоянию на 23 мая в Украине зарегистрировали 20 580 случаев заражения коронавирусом. Во время утреннего брифинга глава Минздрава Степанов сообщил, что из них 1 494 ребенка и 4000 медработников.

С начала пандемии, на территории страны выздоровели 6 929 пациентов. К сожалению, 605 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения обнаружили в Черновицкой, Ровненской, Львовской областях и в Киеве.

Эпицентрами COVID-19 в Украине остаются Черновицкая область и столица – это единственные регионы, в которых обнаружили более 2 тысяч больных.

Коронавирус в областях Украины 23 мая:

  • Винницкая область – 853 случая;
  • Волынская область – 759 случаев;
  • Днепропетровская область – 865 случаев;
  • Донецкая область – 143 случая;
  • Житомирская область – 618 случаев;
  • Закарпатская область – 1042 случая;
  • Запорожская область – 403 случая;
  • Ивано-Франковская область – 1274 случая;
  • Кировоградская область – 466 случаев;
  • Киев – 2569 случаев;
  • Киевская область – 1375 случаев;
  • Львовская область – 1285 случаев;
  • Луганская область – 43 случая;
  • Николаевская область – 280 случаев;
  • Одесская область – 821 случай;
  • Полтавская область – 266 случаев;
  • Ровненская область – 1368 случаев;
  • Сумская область – 166 случаев;
  • Тернопольская область – 1108 случаев;
  • Харьковская область – 892 случая;
  • Херсонская область – 177 случаев;
  • Хмельницкая область – 329 случаев;
  • Черновицкая область-2964 случая;
  • Черкасская область – 387 случаев;
  • Черниговская область – 127 случаев.

Внимание! В сведении отсутствуют данные из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Со вчера в Центр общественного здоровья поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года в Центр поступило 51 686 таких сообщений.

По словам Степанова, в Украине снова провели рекордное количество ПЦР-тестирования в течение дня – 10 248 исследований.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Статистика Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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