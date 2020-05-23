В Украине зарегистрировали 20 580 случаев коронавируса COVID-19

Со вчерашнего дня наличие коронавирусной инфекции подтвердили еще у 432 человек. Следовательно, по состоянию на 23 мая 09:00 в Украине зарегистрировано 20 580 случаев заражения COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга Аппарата СНБО Украины.

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По состоянию на 23 мая в Украине зарегистрировали 20 580 случаев заражения коронавирусом. Во время утреннего брифинга глава Минздрава Степанов сообщил, что из них 1 494 ребенка и 4000 медработников.

С начала пандемии, на территории страны выздоровели 6 929 пациентов. К сожалению, 605 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения обнаружили в Черновицкой, Ровненской, Львовской областях и в Киеве.

Эпицентрами COVID-19 в Украине остаются Черновицкая область и столица – это единственные регионы, в которых обнаружили более 2 тысяч больных.

Винницкая область – 853 случая;

Волынская область – 759 случаев;

Днепропетровская область – 865 случаев;

Донецкая область – 143 случая;

Житомирская область – 618 случаев;

Закарпатская область – 1042 случая;

Запорожская область – 403 случая;

Ивано-Франковская область – 1274 случая;

Кировоградская область – 466 случаев;

Киев – 2569 случаев;

Киевская область – 1375 случаев;

Львовская область – 1285 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 280 случаев;

Одесская область – 821 случай;

Полтавская область – 266 случаев;

Ровненская область – 1368 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1108 случаев;

Харьковская область – 892 случая;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 329 случаев;

Черновицкая область-2964 случая;

Черкасская область – 387 случаев;

Черниговская область – 127 случаев.

Внимание! В сведении отсутствуют данные из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Со вчера в Центр общественного здоровья поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года в Центр поступило 51 686 таких сообщений.

По словам Степанова, в Украине снова провели рекордное количество ПЦР-тестирования в течение дня – 10 248 исследований.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 Канала