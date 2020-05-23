В Украине зарегистрировали 20 580 случаев коронавируса COVID-19
Со вчерашнего дня наличие коронавирусной инфекции подтвердили еще у 432 человек. Следовательно, по состоянию на 23 мая 09:00 в Украине зарегистрировано 20 580 случаев заражения COVID-19.
О ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга Аппарата СНБО Украины.
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По состоянию на 23 мая в Украине зарегистрировали 20 580 случаев заражения коронавирусом. Во время утреннего брифинга глава Минздрава Степанов сообщил, что из них 1 494 ребенка и 4000 медработников.
С начала пандемии, на территории страны выздоровели 6 929 пациентов. К сожалению, 605 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения обнаружили в Черновицкой, Ровненской, Львовской областях и в Киеве.
Эпицентрами COVID-19 в Украине остаются Черновицкая область и столица – это единственные регионы, в которых обнаружили более 2 тысяч больных.
Коронавирус в областях Украины 23 мая:
- Винницкая область – 853 случая;
- Волынская область – 759 случаев;
- Днепропетровская область – 865 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 618 случаев;
- Закарпатская область – 1042 случая;
- Запорожская область – 403 случая;
- Ивано-Франковская область – 1274 случая;
- Кировоградская область – 466 случаев;
- Киев – 2569 случаев;
- Киевская область – 1375 случаев;
- Львовская область – 1285 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Николаевская область – 280 случаев;
- Одесская область – 821 случай;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Ровненская область – 1368 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1108 случаев;
- Харьковская область – 892 случая;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 329 случаев;
- Черновицкая область-2964 случая;
- Черкасская область – 387 случаев;
- Черниговская область – 127 случаев.
Внимание! В сведении отсутствуют данные из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.
Со вчера в Центр общественного здоровья поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года в Центр поступило 51 686 таких сообщений.
По словам Степанова, в Украине снова провели рекордное количество ПЦР-тестирования в течение дня – 10 248 исследований.
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