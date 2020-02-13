Украинец из-за любви отказался от эвакуации из Уханя, где зародился коронавирус

Сейчас часть украинцев ожидает возвращения домой из закрытого китайского города Ухань, откуда начал распространяться смертельный коронавирус. Однако не все желают вернуться в Украину. Так, киевлянин Юрий заявил о намерении остаться в городе ради невесты.

Об этом пишет ТСН. Юрий вместе с невестой Роксен, гражданкой Южной Африки, живут в городе-центре коронавируса уже более двух месяцев.

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Перед Новым годом мужчина сделал предложение любимой и она согласилась. Правительство Южной Африки решило не эвакуировать своих граждан из Китая, поэтому Роксен не может покинуть Ухань.

В Украину вместе влюбленные также не могут улететь, ведь они еще не женаты официально.

"Поэтому 14 февраля мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем", – сказал киевлянин.

Также пара раскрыла подробности проживания в закрытом городе. По их словам, в Ухане нет ни одного дефицита необходимых для жизни товаров. Люди на работу не ходят из-за объявленного карантина, но зарплаты получают. На улице жители выходят очень редко и все носят маски и перчатки.

Мы на 100% готовы к семейной жизни. И надеемся, что до нашей свадьбы границы Уханя откроются и мы сможем спокойно улететь домой и встретиться с нашими родными,

– признается Юрий.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 5 542 человек.

Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, но эвакуация не состоялась.

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