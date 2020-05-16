Украинские общежития стали эпицентрами вспышки COVID-19: что говорят в Минздраве

Отечественные общежития стали эпицентрами заражения COVID-19. В частности, в Киеве, Вишневом, Запорожье, Житомире. Там десятки больных. Кого-то госпитализируют, но большинство проходит изоляцию дома.

Про риски заражения и факторы, которые вызывают массовые инфицирования – читайте в материале 24 канала.

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Вишневое

В Вишневом под Киевом люди уже несколько недель не могут покидать место изоляции, посторонним вход на территорию запрещен.

На карантин жильцов этого общежития отправили еще 21 апреля 2020 года. Выходить за пределы позволили лишь тем, кто дважды прошел ПЦР-тестирование и имеет отрицательный результат. Территорию по-прежнему охраняют.

Жительница этого общежития умерла от COVID-19 еще 14 апреля, а через несколько дней – еще один человек. Официально здесь заболело 78 человек, однако жители подтвердили, что на самом деле – более 80.

Это конфиденциальная информация. Мы не знаем кто это,

– рассказала жительница общежития Оксана Коваленко.

О том, что в их доме есть инфицированные, людей оповестили не сразу. Жители убеждены, что во всем виновата дирекция общежития. По данному факту уже открыли уголовное производство.

Нацгвардия усиленно охраняет общежитие в Вишневом: смотрите видео

Киевщина

География массовых вспышек COVID-19 на Киевщине, это такие села:

Петропавловское;

Зазимье;

Гостомель;

город Украинка.

Все – в общежитиях. В столице эпицентрами заражения стали два общежития:

на улице Бажова – там 1 больной, который контактировал с десятками других;

на улице Бойчука – там 5 подтвержденных случаев.



Общежитие в Петропавловской Борщаговке / Фото Pinterest

Запорожье

В Запорожье похожая ситуация. 25 апреля 2020 года на вынужденную изоляцию отправили общежитие, где уже обнаружили 16 больных, а 4 мая зафиксировали еще 1 случай.

Предполагаемый источник заболевания, к сожалению, и в этот раз – работник одного из медучреждений Запорожья,

– сообщил главный санитарный врач области Роман Терехов.

В одном из местных общежитий на карантин отправили только 4 этаж. На двухнедельной изоляции – 37 человек. Они должны пользоваться лестницей левого крыла, остальные жители – правого. "Хлорирование, которое в других домах сейчас проводят, у нас ни разу не было. У нас женщины только своими силами все. В общежитиях "карантин" – очень обособленное понятие. Кто-то 1 соблюдается, а 4 бегают по лестнице и плюют", – рассказал житель общежития Игорь.



Разница между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала

В Минздраве разработали рекомендации для общежитий

Общежития становятся эпицентрами заражения, ведь жители тесно контактируют между собой. Такое мнение высказали в Центре общественного здоровья. Совместно с МОЗ там разработали рекомендации по самоизоляции и дезинфекции. Больных должны госпитализировать или помещать в специальные изоляторы в общежитиях. Все, кто контактировал с инфицированными, тоже должны быть в изоляции. Правда, в своих комнатах.

"Невозможно дать универсальный совет, что будет закрываться: целый этаж или подъезд. Общежития бывают разные. От того, насколько быстро мы организуем изоляцию, закроем вход и выход в учреждение, зависит, насколько быстро мы локализуем эту вспышку", – отметил заведующий отделом Центра общественного здоровья Роман Родина.

Эксперты заключили, что ответственность за ситуацию в общежитиях несут администрации учреждений и местной власти.

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