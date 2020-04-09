Украинских врачей будут учить пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по-поводу борьбы с эпидемией коронавируса в Украине. В ходе совещания обсуждалось, в частности, то, что врачи в регионах часто не умеют пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких.

О деталях совещания под председательством Владимира Зеленского сообщает Офис Президента Украины.

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Президент подчеркнул важность организовать обучение для медиков по использованию приборов ИВЛ. "Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда врачей в областях можно научить довольно быстро", – подчеркнул Зеленский.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что информационно-консультационный центр для врачей в онлайн-режиме уже вскоре заработает.

Кроме того, во время совещания обсуждалась необходимость изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с коронавирусом в регионах. Этим должно заняться правительство.

В одном из госпиталей Кировоградщины 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит лишь в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них,

– заявил Владимир Зеленский.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили уже 1 тысячу 892 случая заболевания коронавирусом. Из-за инфекции умерли уже 57 человек, но 45 – смогли переболеть и выздороветь.



Больше всего от коронавируса пострадали Черновицкая область (302 случая заболевания, 6 смертей), Ивано-Франковская область (218 случаев, 15 смертей) и город Киев (300 случаев, 5 смертей).