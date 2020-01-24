Умер Питер Салама – исполнительный директор ВОЗ

Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама. О смерти гендиректора организации стало известно в пятницу, 24 января.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ на странице в твиттере. Причина смерти пока неизвестна.

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"Слова не могут выразить нашу печаль. Мы скорбим вместе с семьей врача Салами в это трудное время", – говорится в публикации.

The WHO family is grieving over the sudden passing of Dr Peter Salama, @WHO Executive Director, Universal Health Coverage – Life Course. pic.twitter.com/SpwX61sExH — World Health Organization (WHO) (@WHO) 24 января 2020 г.

Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус также разместил фото Питера Салами, рассказав печальную новость.

"Глубоко опечален и разбит от внезапной смерти моего коллеги и друга доктора Питера Салами, исполнительного директора ВОЗ... Наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Пита", – написал Гебрейесус.

Deeply saddened and heartbroken over the sudden passing of my colleague and friend Dr Peter Salama, @WHO Executive Director, Universal Health Coverage – Life Course. Our deepest sympathies and condolences are with Pete’s family, friends and colleagues. pic.twitter.com/ckshz3eHpk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 24 января 2020 г.

Кто такой Питер Салама?

Питер Салама – врач-эпидемиолог, который был исполнительным директором Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Образование: получил степень в области медицины и общественного здравоохранения в Мельбурнском и Гарвардском университетах, а еще он был стипендиатом Программ Фулбрайта и Харкнесса в сфере государственной политики.

Научная работа: Питер Салама руководил научными исследованиями, был автором публикаций по вопросам охраны здоровья матерей и новорожденных, ВИЧ, питания, смертности и насилия в военное время, здоровья беженцев и помощи в чрезвычайных ситуациях и формирования программ в нестабильных государствах.

Личная жизнь: женат, был отцом троих детей.

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