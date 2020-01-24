Умер Питер Салама – исполнительный директор ВОЗ
Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама. О смерти гендиректора организации стало известно в пятницу, 24 января.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ на странице в твиттере. Причина смерти пока неизвестна.
Читайте также: Как будут диагностировать смертельный коронавирус в Украине
"Слова не могут выразить нашу печаль. Мы скорбим вместе с семьей врача Салами в это трудное время", – говорится в публикации.
Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус также разместил фото Питера Салами, рассказав печальную новость.
"Глубоко опечален и разбит от внезапной смерти моего коллеги и друга доктора Питера Салами, исполнительного директора ВОЗ... Наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Пита", – написал Гебрейесус.
Кто такой Питер Салама?
Питер Салама – врач-эпидемиолог, который был исполнительным директором Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
Образование: получил степень в области медицины и общественного здравоохранения в Мельбурнском и Гарвардском университетах, а еще он был стипендиатом Программ Фулбрайта и Харкнесса в сфере государственной политики.
Научная работа: Питер Салама руководил научными исследованиями, был автором публикаций по вопросам охраны здоровья матерей и новорожденных, ВИЧ, питания, смертности и насилия в военное время, здоровья беженцев и помощи в чрезвычайных ситуациях и формирования программ в нестабильных государствах.
Личная жизнь: женат, был отцом троих детей.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.