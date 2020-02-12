Универсальная вакцина против всех вирусов реальна: нашли новый белок

Вероятно, ученым удалось найти "ахиллесову пяту" всех вирусов. Речь идет о новом обнаруженном белке, который может привести к созданию универсального лечения вместо постоянной разработки новых вакцин и лекарств.

Исследователи из Массачусетской больницы (США) обнаружили новую потенциальную мишень для защиты от многих вирусных инфекций. Исследования показывают, что белок под названием AGO4 может быть уязвимым местом для множества инфекционных заболеваний.

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Оказалось, что белок AGO4 играет ключевую роль в защите клеток от вирусных инфекций. В экспериментах с иммунными клетками грызунов ученые изучили противовирусные эффекты нескольких белков из семейства Argonaute и поняли, что только клетки с дефицитом AGO4 были особенно чувствительны к вирусным инфекциям.

Низкий уровень AGO4 повышал вероятность инфицирования клеток мышей. Можно сказать, что мы наши ахиллесову пяту вирусов,

– пояснили авторы исследования.



Вакцина может быть эффективной даже против малоизученных вирусов / Фото: Unsplash

Ученые убеждены, что повышение уровня AGO4 может укрепить иммунную систему для защиты от множества вирусов. Важно понять механизмы работы иммунной системы, это поможет создать универсальный метод защиты.

В частности, открытие поможет с созданием новых вакцин против конкретного вируса. Именно такая проблема сейчас остро стоит перед учеными всего мира для защиты от коронавируса COVID-2019, против которого пока нет лечения.

В следующих этапах исследований ученые должны подтвердить потенциал AGO4 для защиты от любого типа вируса, а также разработать методы для повышения AGO4 с целью усиления защиты от вирусных инфекций.

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