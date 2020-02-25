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В какой стране пьют больше всего алкоголя

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Вживання алкоголю по країнах - статистика / rbc.ru

Больше всего алкоголя употребляют в Беларуси – это примерно 14,4 литра чистого алкоголя на душу. Рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя составила организация World Population Review.

Большинство стран из десятки тех, кто выпивает больше всего, расположены в Европе, сообщили на сайте организации.

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Статистика употребления алкоголя по странам

  1. Беларусь – 14,4 литра на душу населения;
  2. Литва – 12,9 литра;
  3. Гренада – 11,9 литра;
  4. Чехия – 11,8 литра;
  5. Франция – 11,8 литра;
  6. Россия – 11,5 литра;
  7. Ирландия – 11,4 литра;
  8. Люксембург – 11,4 литра;
  9. Словакия – 11,4 литра;
  10. Германия – 11,3 литра.

Заметим, что в статистике учитывали то, что в 1,75 литра водки содержится около 300 миллилитров чистого спирта. То есть в среднем 1 человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок в год.

Украинцы тратят в среднем 93 гривны на алкоголь в месяц:

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Новости Беларуси Социологическое исследование исследования Статистика Алкоголь
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