В какой стране пьют больше всего алкоголя

Больше всего алкоголя употребляют в Беларуси – это примерно 14,4 литра чистого алкоголя на душу. Рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя составила организация World Population Review.

Большинство стран из десятки тех, кто выпивает больше всего, расположены в Европе, сообщили на сайте организации.

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Статистика употребления алкоголя по странам

Беларусь – 14,4 литра на душу населения; Литва – 12,9 литра; Гренада – 11,9 литра; Чехия – 11,8 литра; Франция – 11,8 литра; Россия – 11,5 литра; Ирландия – 11,4 литра; Люксембург – 11,4 литра; Словакия – 11,4 литра; Германия – 11,3 литра.

Заметим, что в статистике учитывали то, что в 1,75 литра водки содержится около 300 миллилитров чистого спирта. То есть в среднем 1 человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок в год.

Украинцы тратят в среднем 93 гривны на алкоголь в месяц:



Сколько денег на алкоголь тратят украинцы / Инфографика 24 канала