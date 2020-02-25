В какой стране пьют больше всего алкоголя
Больше всего алкоголя употребляют в Беларуси – это примерно 14,4 литра чистого алкоголя на душу. Рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя составила организация World Population Review.
Большинство стран из десятки тех, кто выпивает больше всего, расположены в Европе, сообщили на сайте организации.
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Статистика употребления алкоголя по странам
- Беларусь – 14,4 литра на душу населения;
- Литва – 12,9 литра;
- Гренада – 11,9 литра;
- Чехия – 11,8 литра;
- Франция – 11,8 литра;
- Россия – 11,5 литра;
- Ирландия – 11,4 литра;
- Люксембург – 11,4 литра;
- Словакия – 11,4 литра;
- Германия – 11,3 литра.
Заметим, что в статистике учитывали то, что в 1,75 литра водки содержится около 300 миллилитров чистого спирта. То есть в среднем 1 человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок в год.
Украинцы тратят в среднем 93 гривны на алкоголь в месяц:
Сколько денег на алкоголь тратят украинцы / Инфографика 24 канала
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