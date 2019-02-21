Урологические нарушения у мальчиков: какие симптомы должны насторожить родителей

Детский уролог Максим Пономаренко

“ Хотелось бы напомнить родителям о необходимости регулярно сдавать анализ мочи ребенка. Особенно накануне важных для него событий. В частности, перед оформлением в садик, школу, перед поездкой в лагерь и т.д. ”.