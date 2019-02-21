Урологические нарушения у мальчиков: какие симптомы должны насторожить родителей

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Урологическое проблемы у детей
Урологическое проблемы у детей / pixabay.com

Родители уделяют мало внимания мочевыделительной системе мальчиков, и это в будущем негативно сказывается на их здоровье.

Об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказал детский уролог медицинской сети "Добробут" Максим Пономаренко.

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Болезни мочевыделительной системы сопровождаются такими симптомами:

  1. боль при мочеиспускании;
  2. внезапное повышение температуры;
  3. беспокоят боли в пояснице и животе;
  4. изменился цвет мочи;
  5. заметная асимметрия мошонки;
  6. сужение крайней плоти.

     

     
    Детский уролог Максим Пономаренко
    Хотелось бы напомнить родителям о необходимости регулярно сдавать анализ мочи ребенка. Особенно накануне важных для него событий. В частности, перед оформлением в садик, школу, перед поездкой в лагерь и т.д.”.

     

    Подробнее о детской урологии – читайте в материале.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дети Мужское здоровье
Источник: Здоров'я 24
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