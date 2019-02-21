Урологические нарушения у мальчиков: какие симптомы должны насторожить родителей
Родители уделяют мало внимания мочевыделительной системе мальчиков, и это в будущем негативно сказывается на их здоровье.
Об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказал детский уролог медицинской сети "Добробут" Максим Пономаренко.
Читайте также: Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
Болезни мочевыделительной системы сопровождаются такими симптомами:
- боль при мочеиспускании;
- внезапное повышение температуры;
- беспокоят боли в пояснице и животе;
- изменился цвет мочи;
- заметная асимметрия мошонки;
- сужение крайней плоти. Детский уролог Максим Пономаренко“ Хотелось бы напомнить родителям о необходимости регулярно сдавать анализ мочи ребенка. Особенно накануне важных для него событий. В частности, перед оформлением в садик, школу, перед поездкой в лагерь и т.д.”.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Источник: Здоров'я 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии