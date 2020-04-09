Уровень кислорода в крови важнее результата теста на коронавирус, – эксперт ЮНИСЕФ

Тесты – важны, но они не помогут выздороветь пациентам с COVID-19. Есть вещи, которые важнее массового тестирования, в том числе контроль уровня кислорода в крови и наличие воспаления легких.

Об этом сообщила инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова в эфире программы "Право на власть".

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По словам представительницы ЮНИСЕФ, тестирование безусловно важно, но для контроля ситуации в стране, а вот людям как потенциальным пациентам надо забыть о тестах.

Екатерина Булавинова "Точно не стоит бежать в больницу, чтобы сделать ПЦР-тест, потому что, во-первых, таким образом люди перегружают систему, а во-вторых – они рискуют заразиться коронавирусом, которого у них нет."

Важно! Если у вас кашель, насморк и температура – не надо никуда бежать и искать способ пройти тестирование. Вам нужно оставаться дома, чтобы не заразить других людей.

Медицинский эксперт Екатерина Булавинова отметила, что людям куда важнее не подтверждение диагноза, а лечение. Поэтому посоветовала, на что обращать внимание, решая обратиться за помощью к специалистам.

Екатерина Булавинова "Людям, особенно группам риска, надо думать о том, какой у них уровень кислорода в крови и есть ли у них воспаление легких. Для того, чтобы это проверить, достаточно простых вещей – пульсоксиметр, который покажет или не упал ли уровень кислорода в крови."

Если у вас нет такого устройства, можно воспользоваться приложением, которое есть практически во всех смартфонах. Это также может помочь в ситуации, если заболел кто-то из ваших близких.

Как итог, Екатерина еще раз подчеркнула, что тестирование никак не повлияет на клиническое решение у врача, как вас лечить в случае воспаления легких. Тесты – это для контроля ситуации в стране.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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