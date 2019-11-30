Опасность гипогликемии: как повысить уровень сахара в крови
Если вы измерили себе или ребенку уровень сахара, а он оказался слишком низким – это не повод для радости. Это означает, что грозит гипогликемия, поэтому уровень сахара необходимо быстро поднять.
Как быстро поднять уровень сахара в крови рассказала врач Екатерина Олесь.
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Как распознать гипогликемию: основные симптомы
Прежде всего стоит отметить, что больным диабетом постоянно нужно контролировать уровень сахара и не пропускать приемы пищи. Кроме низкого сахара на гипогликемию могут указывать следующие симптомы:
- Тремор, сердцебиение, бледность;
- Раздражительность, истерика или "чрезмерная тишина" (чаще у детей младшего возраста);
- Усталость, вялость, сонливость, головные боли, обмороки и судороги;
- Часто наблюдается ночная гипогликемия. Беспокойный сон, который сопровождается кошмарами, а также растерянностью и головной болью после пробуждения.
Чем поднять уровень сахара в крови
Как быстро повысить уровень сахара
Пожалуй, первое, что вам приходит в голову – это шоколад, однако ответ неправильный.
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Доказано, что продукты, содержащие в своем составе жир (например шоколад, арахисовое масло, сыр) не повышают низкий уровень сахара в крови так быстро, как бы нам хотелось. Но их стоит принимать вместе с быстродействующими продуктами, чтобы поддерживать уровень глюкозы на определенном уровне.
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Быстрые источники сахара:
- 2 столовые ложки изюма;
- 1 столовая ложка сахара,
- 1 столовая ложка меда;
- 1/2 стакана сока;
- 3-4 таблетки глюкозы;
- леденцы.
После приема пищи, наличие глюкозы в крови следует проверить через 15-20 минут. Желательно, чтобы показатель превышал 5,6 ммоль/л.
Пациентам, которые по определенным причинам не могут принимать пищу, необходимо обратиться к врачу.
Каким должен быть уровень сахара в крови и как его измерить
Норма глюкозы в крови из пальца на голодный желудок – 3,3-5,5, 5,6 ммоль/л, но если человек поел, вполне нормальным является показатель 5,6 или 6,6 ммоль/л.
Детские показатели отличаются от взрослых. У детей до года норма глюкозы – 2,8-4,4 ммоль/л, а от года до пяти – 3,3-5,0 ммоль/л.
Стоит заметить, что порог нормы может отличаться от физиологических факторов, поэтому вопрос нормы нужно обсудить с врачом.
Если вы болеете диабетом, вам стоит приобрести глюкометр, чтобы можно было отслеживать уровень сахара в крови самостоятельно.
Если вы не болеете диабетом, но хотите проверить уровень сахара в крови для обследования состояния здоровья – это следует делать на голодный желудок. Запланируйте поход в больницу вечером, ведь перед сдачей анализов нельзя пить и есть в течение 8-10 часов.
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