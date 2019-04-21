Ускоряет старение и не только: чем еще опасен шум

Шум может быть одной из причин, почему сложно контролировать тягу к еде. Так на человека влияет шум машин, крики других, постоянный гул голосов и шум компьютера. Иногда может казаться, что мы живем в подушке шума.

Шум – это хаотичная система звуковых волн разной силы и амплитуды, которые беспорядочно меняются во времени, пишет диетолог Марина Сомнай.

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Безвредным считается шум 20-30 дБ. Это естественный звуковой фон: шелест листьев, журчание воды, пение птиц.

Шумовое загрязнение – более 80 дБ наносит серьезный вред организму человека.

Максимальным порогом силы звука является 120-130 дБ, звук такой силы вызывает боль в ушах.

А вот звук более 140 дБ вызывает мгновенное повреждение слуха.

Ежедневно нас окружает шум около 50 дБ. Человеческая речь в среднем равна 45-65 дБ, крик – 80 дБ, плач ребенка – 115.

К чему приводит шум

вызывает усталость, раздражительность, нарушения сна снижает иммунитет ускоряет старение усиливает аппетит, приводит к перееданию и набору веса.

Оказалось, что постоянный шум стимулирует выброс гормонов стресса. Это приводит к лишнему весу.

Если вы заметили, что часто передаете и работаете в условиях шума, тогда нужно выполнять одно упражнение.

Найдите тихое место и сядьте удобно. Дышите медленно и глубоко. Старайтесь вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Следите за тем, чтобы воздух поступал в живот, а не в грудь. Сосредоточьтесь на дыхании.

Вдох на 3 секунды (1 ... и, 2 ... и, 3 ... и), задержка дыхания на 3 секунды (1 ... и, 2 ... и, 3 ... и), а затем выдох также на 3.

Даже если в этот момент ваши мысли начнут вас активно атаковать, не боритесь с ними. Просто признайте их и снова сосредоточьтесь на дыхании.

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