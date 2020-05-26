Установили, кому генетически противопоказан алкоголь

В геномному анализе 435 000 человек изъявили 29 генетических вариантов, связанных с проблемным употреблением алкоголя.

Об этом сообщают ученые из Медицинского факультета Йельского университета в журнале medicalxpress.

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Новые данные в три раза превышают число известных генетических локусов риска, связанных с проблемным употреблением алкоголя,

– рассказал Йоэль Джоэл Гелернтер, профессор Фонда психиатрии и профессор генетики и нейробиологии Йельского университета.

Исследование включает анализ генома людей европейского происхождения, содержащихся в четырех отдельных биобанках или наборах данных. Ученые искали общие генетические варианты среди тех, кто отвечал критериям для проблемного употребления алкоголя, включая расстройство употребления алкоголя и употребление алкоголя с медицинскими последствиями. Они являются основными причинами множества медицинских проблем во всем мире.



Алкоголизм и психические нарушения / unsplash.com

Анализ выявил 19 ранее неизвестных независимых генетических факторов риска употребления алкоголя и подтвердил 10 ранее выявленных факторов риска.

Психические нарушения и алкоголь

Метаанализ данных биобанка также включал информацию о генетических факторах риска ряда психических расстройств. Эта информация позволила исследователям изучить общие генетические связи между проблемным употреблением алкоголя, депрессией и тревогой.

Ученые также выяснили, что выявленные ими факторы риска передаются в наследство не только на уровне мозга, но и в консервативных регуляторных областях генома (во время употребления алкоголя), которые отвечают за определенные биологические функции.

Авторы считают, что обнаруженные ими генетические факторы алкоголизма и связанные с ним медицинские и поведенческие проблемы позволят правильнее оценить риск употребления спиртного для каждого конкретного человека.