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Уволилась первая заместитель главы Минздрава, которая отвечала за медреформу

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Елена Теряева ушла с должности заместителя главы Минздрава
Елена Теряева ушла с должности заместителя главы Минздрава / НСЗУ

Елена Теряева, которая пришла на должность первого заместителя министра здравоохранения 8 апреля этого года, написала заявление на увольнение.

Кабмин уволил Теряеву с ее должности согласно поданному заявлению, сообщает Правительственный Портал.

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Распоряжение об увольнении Теряевой с должности первого заместителя министра здравоохранения уже подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В министерстве Теряева налаживала координацию процессов в ведомстве и отвечала за реформирование системы здравоохранения.

Уволить Теряеву Елену Геннадиевну с должности первого заместителя министра здравоохранения Украины согласно поданному заявлению,
– говорится в распоряжении.

Теряева закончила Донецкий государственный медицинский институт. Она училась на врача-гигиениста и эпидемиолога. Свою карьеру начинала с должности врача, после чего двигалась по карьерной лестнице в системе здравоохранения Украины.

До назначения на должность первого заместителя министра здравоохранения, Теряева работала директором Южного межрегионального департамента НСЗУ.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицинская реформа Кабинет Министров Украины Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение
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