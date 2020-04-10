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Сколько людей может иметь антитела к коронавирусу: свежее исследование

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Тестирование на коронавирус в Германии / 5.ua

Тестирование в Германии показало, что около 15% жителей одного города имеют антитела к коронавирусу.

Немецкие ученые исследовали ситуацию в городе Гангельт (Gangelt) в центре страны, который иногда называют "немецким Уханем". Массовое тестирование граждан, не имеющих никаких симптомов COVID-19, показало, что 15% уже были инфицированы этим вирусом и имеют иммунитет, пишет Daily Мail.

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Ученые применили экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Полученные результаты дают надежду на лучшее и говорят о том, что вирус замедляется.

Если предположить, что и остальные 15% жителей Германии имеют антитела, реальная смертность от коронавируса в стране составит 0,37%, что даже меньше тех 0,66%, о которых писали американские ученые.

То есть, коронавирус плавно приближается по показателям смертности к сезонному гриппу.

Это значит, что скоро будет возможность постепенного смягчать карантинные мероприятия,
– заявил вирусолог Хендрик Стрик (Hendrik Streeck), автор исследования.

Его коллеги из Университета Бонна протестовали 1 тысячу человек из 400 домов Гангельта. В результате 2% были инфицированы, 14% имели антитела к вирусу. Это не так далеко до 60%, необходимых для выработки коллективного иммунитета.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение
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