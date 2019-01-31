В Англии впервые применили инновационный метод лечения рака

В больнице Лондона 11-летний мальчик стал первым пациентом, получившим терапию, что использует его собственные клетки для борьбы с раком.

Сначала больного лейкемией лечили обычным способом борьбы против рака: химиотерапией и трансплантацией костного мозга. Впрочем, это не принесло результата, пишет ВВС.

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Новая терапия предусматривает удаление иммунных клеток, после чего их модифицируют, чтобы они могли распознавать раковые клетки. Лечение стоит 282 000 фунтов стерлингов. Терапию парню будет финансировать Фонд противодействия раку.



Новый метод помогает клеткам распознать рак

Такой способ лечения получил лицензию и его могут применять для пациентов до 25 лет с острой лимфобластной лейкемией В-клеток.

Пока врачи не отмечают, сколько времени понадобится для лечения.

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