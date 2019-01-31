В Англии впервые применили инновационный метод лечения рака

125 Читати новину українською
Мальчик получил новый способ лечения
Мальчик получил новый способ лечения / bbc.com

В больнице Лондона 11-летний мальчик стал первым пациентом, получившим терапию, что использует его собственные клетки для борьбы с раком.

Сначала больного лейкемией лечили обычным способом борьбы против рака: химиотерапией и трансплантацией костного мозга. Впрочем, это не принесло результата, пишет ВВС.

Читайте также: Яйца от рака: создали ГМО-кур, которые помогут вылечить онкозаболевания

Новая терапия предусматривает удаление иммунных клеток, после чего их модифицируют, чтобы они могли распознавать раковые клетки. Лечение стоит 282 000 фунтов стерлингов. Терапию парню будет финансировать Фонд противодействия раку.

Лікування раку
Новый метод помогает клеткам распознать рак

Такой способ лечения получил лицензию и его могут применять для пациентов до 25 лет с острой лимфобластной лейкемией В-клеток.

Пока врачи не отмечают, сколько времени понадобится для лечения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Россия меняет тактику в отношении Украины, – эксперт
сегодня
1483
Теги: Лечение Здоровье Медицина Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 121
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 707
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук