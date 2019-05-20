В Беларуси временно разрешат употреблять наркотики: известна причина

Иностранным болельщикам, которые приедут этим летом в Беларусь на Европейские игры, позволят употреблять запрещенные вещества, но с условиями.

Государственный пограничный контроль Беларуси в ответ на запрос представителей движения Legalize Belarus объяснил, что в страну можно ввозить вещества из "разрешительного" списка (в том числе гашиш и амфетамин – пункт 2.12), но только в качестве лекарственных средств и для личного применения, передает kyky .org.

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Кроме того, нужна справка от врача, в которой указано название препарата и дозы. Министерство здравоохранения подчеркнуло, что "никогда не поддерживало идею использования каннабиса, препаратов на его основе амфетамина в медицинских целях и не планирует их легализацию".



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В Беларуси каннабис и амфетамин входит в список опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях. Поэтому, согласно международным соглашениям, Минздрав сохранил за собой возможность принимать любые специальные меры контроля.

С 21 июня по 1 июля в Беларуси пройдут вторые Европейские игры – международные спортивные соревнования, в которых в этом году участвуют 4000 европейских спортсменов.

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