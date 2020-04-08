В Британии рекордное число смертей от коронавируса: почти 1000 человек за сутки
В Британии за минувшие сутки от коронавируса умерли более 900 человек – всего с начала эпидемии. Количество инфицированных выросло на 5 492 за сутки.
Об этом сообщил Департамент здравоохранения и социальной защиты Британии.
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Так, в Британии за последние сутки из-за осложнения от коронавирус умерли 938 человек, а общее количество летальных случаев возросло до 7 097. Это наибольшее количество погибших за день с начала эпидемии.
Вчера количество погибших за сутки также превысило все предыдущие показатели: по данным Департамента (по состоянию на 17-00 6 апреля) – 768 умерших, по сводным данным региональных органов здравоохранения – 854 умерших.
Общее количество заражений коронавирусом в Британии выросла до 60 733.
Добавим, что британский премьер-министр Борис Джонсон, у которого диагностировали COVID-19, все еще находится в отделении интенсивной терапии, однако его состояние – лучший. Глава правительства Великобритании уже может сидеть в постели.
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