В Британии заявили, что могут "переломить" эпидемию коронавируса в ближайшие 12 недель
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна "может переломить ход" борьбы с коронавирусом в ближайшие 12 недель, но все же признал, что правительство не знает, как долго продлится кризис.
Видеообращение премьера Великобритании Бориса Джонсона опубликовало издание Sky News.
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Мы просим студентов отложить обучение, мы просим людей не общаться обычным образом, и уже сейчас мы видим, какое влияние это оказывает на экономику Великобритании и на бизнес, на крупные компании. Поэтому очень важно, чтобы мы в правительстве поддерживали их,
– отметил он.
Отвечая на вопрос о возможности преодолеть эпидемию за 12 недель и может ли жизнь в Британии вернуться к норме к лету, Джонсон сказал, что он убежден, что британцам удастся этого достичь.
Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий,
– заявил премьер.
На вопрос, что он имел в виду под "переломным моментом", премьер-министр сказал, что правительство "не знает, как долго" продлится вспышка коронавируса.
Что известно о коронавирусе в Британии? Коронавирус задел Великобританию несколько меньше, чем, например, Италию, Испанию. Впрочем количество зараженных там почти достигло отметки в 3 тысячи человек. От коронавируса умерли 138 британцев.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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