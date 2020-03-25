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В Черкасской области зафиксировали второй случай коронавируса

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В Черкасской области коронавирусом заразилась 34-летняя женщина – жена пациента, у которого подтвердили болезнь накануне.

Председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар заявил, что супружеская пара находится в больнице.

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Медики оценивают их состояние как "средней тяжести". Уже установлено 37 человек, которые контактировали с больными.

В целом в Черкасской области зафиксировано 29 подозрений на коронавирус. Согласно результатам экспресс-теста, у 24 человек не подтвердили болезни.

Роман Боднар о ситуации с коронавирусом в Черкасской области: смотрите видео

Правительство продлило карантин до 25 апреля. По состоянию на вечер 25 марта коронавирус обнаружили у 130 человек.

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Что запрещено в Украине через коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Черкасс Коронавирус в Украине Лечение Здоровье
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