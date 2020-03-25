В Черкасской области зафиксировали второй случай коронавируса

В Черкасской области коронавирусом заразилась 34-летняя женщина – жена пациента, у которого подтвердили болезнь накануне.

Председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар заявил, что супружеская пара находится в больнице.

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Медики оценивают их состояние как "средней тяжести". Уже установлено 37 человек, которые контактировали с больными.

В целом в Черкасской области зафиксировано 29 подозрений на коронавирус. Согласно результатам экспресс-теста, у 24 человек не подтвердили болезни.

Роман Боднар о ситуации с коронавирусом в Черкасской области: смотрите видео

Правительство продлило карантин до 25 апреля. По состоянию на вечер 25 марта коронавирус обнаружили у 130 человек.



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