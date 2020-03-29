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В Черниговской области зафиксировали второй случай заражения COVID-19

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В Черниговской области зафиксировали второй случай заражения COVID-19 / Getty Images

В Борзнянском районе Черниговской области зафиксирован второй случай инфицирования COVID-19, которым в Украине заболели более 400 человек.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, пишет издание "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что у женщины положительный результат показал только экспресс-тест. Для того, чтобы официально назвать пациентку больной коронавирусом, должно прийти подтверждение ПЦР-тестирования из столичной лаборатории.

"К сожалению, есть еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус. В Борзнянскую центральную районную больницу госпитализировали больную из села Комаровка. Экспресс-тест дал положительный результат, для подтверждения анализ направлен в референс-лабораторию для ПЦР-тестирования", – написал глава Черниговской ОГА.

Прокопенко добавил, что женщина находится в отдельном боксе инфекционного отделения под постоянным наблюдением врачей.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Черниговская область Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Медицина
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