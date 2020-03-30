В Черновцах еще одна жертва коронавируса: умер пенсионер

На Буковине от COVID-19 умер 12 украинец. Всего в области от этого недуга умерли уже два человека. Осложнения, вызванные коронавирусом, унесли жизнь 84-летнего пенсионера. Мужчина прибыл в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сначала сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в своем фейсбуке. Впоследствии информацию подтвердили также В Черновицкой ОГА.

Ранее В Черновицкой области 16 новых больных COVID-19, среди них ребенок

84-летний черновчанин с подозрением на COVID-19 попал в Черновицкую городскую больницу №1 вечером 25 марта в тяжелом состоянии.

Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких. 27 марта у больного подтвердили коронавирус.

К сожалению, 30 марта он умер.

Похоронят мужчину, скорее всего, без присутствия родных, потому что они, вероятно, будут находиться на обсервации.

Похоронят без вашего присутствия (родные – 24 канал), потому, наверное, в это время будете в обсервации или, не дай бог, в больнице,

– отметил мэр Черновцов.

Перечень летальных случаев (о которых сейчас доподлинно известно):

Ивано-Франковская область – 3 летальных случая;

Ровненская область – 2 летальных;

Черновицкая область – 2 летальных;

Сумская область – 1 летальный;

Тернопольская область – 1 летальный;

Житомирская область – 1 летальный.

По состоянию на утро 30 марта в Украине подтвердили 480 случаев заражения, среди инфицированных было 11 жертв и еще 6 больных – выздоровели.

За прошедшие сутки 29 марта количество инфицированных коронавирусом на Буковине выросло до 75 пациентов, вирус охватил 9 из 11 районов области. Но из хороших новостей то, что шести пациентам удалось выздороветь.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала