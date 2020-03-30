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В Черновцах еще одна жертва коронавируса: умер пенсионер

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В Черновцах еще одна жертва коронавируса / Фото 24 канала

На Буковине от COVID-19 умер 12 украинец. Всего в области от этого недуга умерли уже два человека. Осложнения, вызванные коронавирусом, унесли жизнь 84-летнего пенсионера. Мужчина прибыл в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сначала сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в своем фейсбуке. Впоследствии информацию подтвердили также В Черновицкой ОГА.

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84-летний черновчанин с подозрением на COVID-19 попал в Черновицкую городскую больницу №1 вечером 25 марта в тяжелом состоянии.

Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких. 27 марта у больного подтвердили коронавирус.

К сожалению, 30 марта он умер.

Похоронят мужчину, скорее всего, без присутствия родных, потому что они, вероятно, будут находиться на обсервации.

Похоронят без вашего присутствия (родные – 24 канал), потому, наверное, в это время будете в обсервации или, не дай бог, в больнице,
– отметил мэр Черновцов.

Перечень летальных случаев (о которых сейчас доподлинно известно):

  • Ивано-Франковская область – 3 летальных случая;
  • Ровненская область – 2 летальных;
  • Черновицкая область – 2 летальных;
  • Сумская область – 1 летальный;
  • Тернопольская область – 1 летальный;
  • Житомирская область – 1 летальный.

По состоянию на утро 30 марта в Украине подтвердили 480 случаев заражения, среди инфицированных было 11 жертв и еще 6 больных – выздоровели.

За прошедшие сутки 29 марта количество инфицированных коронавирусом на Буковине выросло до 75 пациентов, вирус охватил 9 из 11 районов области. Но из хороших новостей то, что шести пациентам удалось выздороветь.

Симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ, Вероника Климская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов Жертвы
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