В Чили тем, кто переболел COVID-19, будут выдавать удостоверение

Правительство Чили решило выдавать удостоверения тем людям, которые выздоровели от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения предостерегла от таких решений.

По словам заместителя министра здравоохранения Чили Паулы Даза, удостоверения будут выдавать для того, чтобы люди могли вернуться на работу. Об этом пишет BBC.

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В удостоверении не указано, что гражданин имеет иммунитет к коронавирусу, а только то, что он выздоровел и прошел период изоляции.

Единственное, что мы знаем, что переболевший человек имеет меньший риск заболеть снова,

– сообщила Даза.

Накануне ВОЗ предостерегала правительства стран от выдачи подобных "иммунных паспортов" тем гражданам, которые уже переболели коронавирусом. В организации отмечали, что пока нет доказательств, что люди, которые выздоровели от коронавируса и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования.

Важно! В Чили подтвердили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 189 человек умерли, более 7 тысяч больных выздоровели.



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