В Днепре продают "лекарства против коронавируса": почему это бред и обман

В сети появилась информация, что в одной из аптек Днепра продают самодельные лекарства под названием "Антикоронавирус". Здоровье 24 считает это обманом, ведь сейчас не существует препарата, который можно легко купить в аптеках и который лечит от Covid-19, а вакцины в стадии разработки.

О продаже лекарств против коронавируса сообщили на одном из местных телеграм-каналов.

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"В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием "Антикоронавирус". Как указано на упаковке, принимать его нужно внутрь, а стоит это средство 55 гривен", – говорится в сообщении.

Почему в лекарства против коронавируса нельзя верить?

Сейчас идут разработки вакцины против коронавируса, а медики и ученые ищут действенные лекарства, которые помогут вылечить больных.

Нет ни одного официального подтверждения, скажем, от ВОЗ и Минздрава о том, что в Украине изобрели эффективные лекарства против Covid-19 и их можно купить в аптеке за 55 гривен. А потому редакция Здоровья 24 призывает не верить мошенникам, которые пытаются заработать деньги на ложных лекарствах во времена пандемии.



В Днепре продают "лекарства против коронавируса"

Напомним, ранее компания "Юрия-Фарм" попала в скандал из-за того, что распространила информацию о том, что якобы по заключению ведущих ученых препарат Декасан эффективно противодействует вирусам, в частности коронавирусу. По словам Ульяны Супрун, такая продажа ложных лекарств от коронавируса является преступлением против украинцев.

Не только в Украине продают "фейковые лекарства" против коронавируса

Белорусские СМИ также рассказали о том, что в городе Пинск продается препарат под названием "Антикоронавирус".

В аптеках это средство не продается, а его реализацией занимаются частные лица. В составе лекарства "Антикоронавирус" есть водный экстракт 10% прополиса на кремниевой воде, а любая информация о применении и клинических испытаниях отсутствует.



В Пинске также продают "лекарства против коронавируса"



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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