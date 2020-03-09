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В Харькове имитировали вспышку коронавируса: фото и видео учений в больнице

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Коронавирус продолжает распространяться по миру. В Украине пока зафиксирован лишь один случай заражения. Потому врачей заранее готовят к возможной вспышке болезни. Специальные учения прошли в больнице №13 в Харькове.

Во время учений сымитировали ситуацию, что в больницу поступил звонок от женщины с подозрением на Covid-19. На вызов съехались представители ГСЧС, дезинфекторы и скорая помощь.

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У харьковчанки якобы температура и к тому же она только что вернулась из-за границы. Женщину принимали в кабинете с отдельным входом, доступа другим больным нет. В таких ситуациях врач должен действовать оперативно. От правильного диагноза зависит, удастся ли ограничить дальнейшее распространение вируса.


Учения в Харькове из-за коронавируса / Скриншот из видео


Врачи в специальной одежде во время учений / скриншот из видео

"Главная задача ставится перед врачом, к которому приходит пациент. Это и правильный сбор анамнеза, и правильность поведения врача с соблюдением всех правил, дезинфекция, для того чтобы он мог прежде всего защитится и сам от вирусной инфекции", – сказала заместитель директора Департамента здравоохранения Елена Головина.

Пациентку повезли на обсервацию в областную инфекционную больницу. За ней отправилась спецбригада в защитной одежде. В области подготовили 15 таких бригад.

Справка. В целом по Украине около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч других медработников в инфекционных больницах и в инфекционных боксах.

За врачом и медсестрой, принимавших пациентку, наблюдали эпидемиологи. В то же время работали и дезинфекторы.


Областная инфекционная больница Харькова / Скриншот из видео


Дезинфекторы тоже приняли участие в учениях / Скриншот из видео

Подобные учения сейчас стартовали в сотнях лечебных учреждений страны. Ведь подозрения в Covid-19 уже были и не подтвердились в Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

Что известно о коронавирусе в Украине: коротко

  • Сейчас в Украине зафиксировали лишь один случай заболевания коронавирусом. Его обнаружили у жителя Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии. Сейчас он находится в инфекционном отделении областной клинической больницы.
  • Его жена сначала была на самоизоляции. Однако ее отправили на обсервацию в военный госпиталь в Черновцах из-за протестов под ее домом.
  • Из-за ситуации с коронавирусом на Буковине в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. А с 6 по 16 марта в области действует запрет на проведение любых массовых мероприятий.
  • Ограничение массовых мероприятий из-за коронавируса анонсировали также в Сумах, Житомире, Львове и Киеве.​

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Ирина Карпюк
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровье Медицина Коронавирус в Украине Новости Харькова
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