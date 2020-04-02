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В Харькове умер мужчина с подозрением на COVID-19

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В Харькове умер мужчина с подозрением на коронавирус / Wikimedia

Мужчину из Харьковского района медики успели доставить в областную инфекционную больницу, впрочем, через некоторое время он там умер. У него подозревали коронавирусную инфекцию.

О смерти мужчины, а также о еще 2 новых подозрениях на COVID-19 сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Харьковской областной государственной администрации, передают местные СМИ.

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Среди лиц, у которых подозревают COVID-19, один ребенок, дошкольник из Лозовой. Он сейчас находится на самоизоляции. Еще одно подозрение – у харьковчанина, которому меньше 30-ти (находится в Харьковской областной инфекционной больнице).

Третье подозрение – у безработного гражданина из Харьковского района. Его доставили на "скорой" в областную инфекционную больницу и там он умер,
– рассказали в ОГА.

Что известно о ситуации с коронавирусом на Харьковщине?
По состоянию на 2 апреля в области зарегистрирован один подтвержденный случай COVID-19 и 15 подозрений на коронавирус. Девять человек с подозрениями находятся в областной инфекционной больнице, один человек скончался, пять – на самоизоляции.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Жертвы Новости Харькова Здоровье Лечение
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