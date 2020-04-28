В Иране более 700 человек умерли, потому что лечили коронавирус алкоголем

В Иране 728 человек умерли из-за отравления алкоголем, который считали способом лечения коронавируса.

Об этом сообщил советник министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан, пишет Associated Press.

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В результате отравления алкоголем погибло 728 иранцев в период между 20 февраля и 7 апреля,

– говорится в сообщении.

По словам представителя министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, многие иранцы пытались лечиться от коронавирусной болезни метанолом, который является опасным ядом.

Иран испытывает наибольшие потери из-за стремительного распространения коронавируса на Ближнем Востоке, в стране официально подтвердили 5 806 летальных случаев и более 91 тысячи больных коронавирусной болезнью.

Важно! ВОЗ неоднократно подчеркивала, что алкоголь в отличие от правил гигиены не может защитить от коронавируса и тем более, не может лечить.

Метанол – чем опасен? Метиловый спирт (метанол) – яд с запахом алкоголя. Быстро впитывается и медленно выводится. Его токсичность связана с распадом на формальдегид и муравьиную кислоту. 10 мл вызывают тяжелое отравление, 80-150 мл приводят к смерти. Яд наносит значительный ущерб центральной нервной системе, дыхательным путям, слизистым оболочкам пищеварительных органов, органам зрения. Тяжесть состояния больного зависит от количества выпитого. Даже небольшая доза способна привести к серьезным проблемам со здоровьем или даже смерти.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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