В Испании каждые 16 минут умирает больной от коронавируса: король обратился к нации
Пандемия коронавируса в Испании далека от своего пика, количество смертельных случаев продолжает нарастать. За последние сутки в Испании обнаружили 3431 инфицированного. В течение суток умерли уже более 170 человек.
Особенно тяжелая ситуация в Мадриде, на который приходится большая часть смертельных случаев. В больницах столицы Испании находятся 3006 пациентов, сообщает издание El Pais.
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Сегодня в Стране Басков от коронавируса умерла медсестра. Это первый случай смерти медицинского работника на территории Испании.
С телеобращением к нации выступил король Испании Филипп VI. Он призвал к единству и солидарности в эти тяжелые времена и выразил уверенность, что Испания победит.
Король Испании Филипп обратился к испанцам / Фото El Pais
Важно! Вчера в Мадриде умерло 88 человек с коронавируса. Всего за период пандемии в Испании от коронавируса умерли более 800 человек. В общем выздоровели 1107 человек, за минувшие сутки – только 26.
Что известно о распространении коронавируса в Испании
- Испания стала второй после Италии страной в Европе по количеству случаев заражения новым видом коронавируса. По состоянию на 19 марта, в Испании зафиксировано 17 147 случаев заражения.
- На прошлой неделе власти объявили чрезвычайное положение – закрыли все учебные заведения, рестораны, бары, магазины и общественные места. Работают только продуктовые супермаркеты и аптеки.
- Министерство здравоохранения Испании объявило, что из-за пандемии коронавируса все частные медицинские учреждения переходят под государственный контроль до дальнейших распоряжений.
- Региональные органы власти получили полномочия брать под контроль все общественные здания и переоборудовать их под медицинские центры.
- Студентов последних курсов медицинских университетов привлекут к работе в больницах на время пандемии.
- Кроме того, президент Каталонии Ким Торра также получил положительный результат на коронавирус.