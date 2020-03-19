В Испании каждые 16 минут умирает больной от коронавируса: король обратился к нации

Пандемия коронавируса в Испании далека от своего пика, количество смертельных случаев продолжает нарастать. За последние сутки в Испании обнаружили 3431 инфицированного. В течение суток умерли уже более 170 человек.

Особенно тяжелая ситуация в Мадриде, на который приходится большая часть смертельных случаев. В больницах столицы Испании находятся 3006 пациентов, сообщает издание El Pais.

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Сегодня в Стране Басков от коронавируса умерла медсестра. Это первый случай смерти медицинского работника на территории Испании.

С телеобращением к нации выступил король Испании Филипп VI. Он призвал к единству и солидарности в эти тяжелые времена и выразил уверенность, что Испания победит.



Король Испании Филипп обратился к испанцам / Фото El Pais

Важно! Вчера в Мадриде умерло 88 человек с коронавируса. Всего за период пандемии в Испании от коронавируса умерли более 800 человек. В общем выздоровели 1107 человек, за минувшие сутки – только 26.

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