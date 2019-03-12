В Италии невакцинированным детям запретили ходить в школу

В Италии, согласно новому закону, дети не могут посещать школу, если они не могут доказать, что были правильно вакцинированы. Соответствующее решение было принято после нескольких месяцев национальных дебатов о принудительной вакцинации.

Кроме того, родители невакцинированных детей могут получить штраф на сумму до 500 евро, если они принудительно отправлять своих детей в школу, передает сайт BBC.

Читайте также: Еще в одном городе детям без прививок запретят посещать учебные заведения

В частности, в Болонье местные органы власти направили письма родителям о запрете посещать школу около 300 детям.

Отмечается, что дети в возрасте до 6 лет будут исключены из детского сада без доказательства вакцинации по новым правилам. Детям в возрасте от 6 до 16 лет нельзя запретить посещать школу, но их родители получат значительные штрафы, если они не завершат обязательный курс вакцинации.

Новый "закон Лоренцина" приняли в результате всплеска случаев кори. К тому же, итальянские чиновники считают, что уровень вакцинации среди населения улучшился с момента введения новых правил.

Что известно о "законе Лоренцина"?​ Это закон имени бывшего министра здравоохранения Беартиче Лоренцин, которая и ввела его. По закону, дети должны получить ряд обязательных иммунизаций, прежде чем посещать школу. Речь идет о прививке от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.

Новый закон был принят для того, чтобы повысить уровень вакцинации в Италии с 80% до 95%, на которых настаивает Всемирная организация здравоохранения.

Пороговая величина 95% – это тот уровень, который делает распространение болезни маловероятным, тем самым защищая тех, кто не может быть вакцинирован. Это касается младенцев, которым еще рано делать вакцинацию, или тех, кто имеет медицинский запрет.

Запрет в Украине посещать школу невакцинированным детям​6 сентября Министерство образования и науки совместно с Минздравом издало указ, в котором говорится, что невакцинированных детей не будут впускать на занятия в школы и детские сады. В документе говорится о том, что заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер, о чем свидетельствует чередование периодов подъема и спада заболеваемости. Поэтому детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.