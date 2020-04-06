В Италии женщина выздоровела от коронавируса и стала самым старшим человеком, поборовшим болезнь
В Италии от COVID-19 вылечилась 104-летняя женщина, которая стала самым старшим человеком в мире, преодолевшим болезнь.
Женщину зовут Ада Зануссо, она родилась в 1916 году. Последние годы Ада жила в доме для престарелых в городе Бьелла на севере Италии, пишет La Repubblica.
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Женщина себя плохо почувствовала 17 марта – у нее была высокая температура, проблемы с дыханием. Позже тест подтвердил, что у нее коронавирус.
Ее сын Джампьеро сказал, что подозревал, что его мама была больна COVID-19 из-за большого количества случаев заболевания в ее доме. Там от коронавируса умерли 20 человек.
Она уже встает с кровати и садится на стул. Она нисколько не потеряла своей ясности ума. Ее восстановление – большая радость и награда для всех тех, кто заботился о ней в эти тяжелые дни,
– рассказывает один из врачей.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала
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