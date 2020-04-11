В изолированном племени яномами в джунглях Амазонки зафиксировали COVID-19
Коронавирус добрался до племени яномами. В Бразилии подтвердили первый случай заражения представителя коренного населения Амазонии, которое изолировано от современной цивилизации.
Об этом пишет издание Daily Mail.
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Коронавирусную инфекцию диагностировали у 15-летнего подростка из дикого племени. Его перевели в палату интенсивной терапии в больнице в Боа-Виста, столице штата Рорайма.
В племени яномами зафиксировали случай коронавируса / Фото из открытых источников
Коренные жители тропических лесов Амазонки являются уязвимыми ко многим болезням, ведь из-за самоизоляции у них нет выработанного иммунитета.
Сегодня мы подтвердили случай заражения среди яномами, который очень беспокоит. Мы должны быть очень осторожны с общинами, особенно с теми, кто очень редко контактирует с внешним миром,
– заявил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.
Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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