В Израиле более 450 военных попали на карантин из-за коронавируса

Более 450 израильских военных были помещены на карантин с целью профилактики эпидемии коронавируса, от которого в Израиле зафиксирован один летальный случай.

Так, Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало поместить на карантин не менее 450 военных, которые в последнее время были за границей, в частности, в Италии.

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На карантин попали и те военные, которые имели контакт с зараженными коронавирусом гражданами Южной Кореи.

Кроме того, медики в Израиле надеются создать эффективное лекарство против Covid-2019 в течение одной недели. Врачи обнаружили у животных вирус, подобный опасному возбудителю заболеваний, который вызвал эпидемию. Об этом пишет Newsweek.

В MIGAL Galilee Research Institute заявили, что новая вакцина против коронавируса, который инфицирует кур, помогла в создании препарата для нового Covid-19, который распространился из китайского города Ухань.

Учитывая острую глобальную потребность в вакцине против коронавируса для людей, мы делаем все возможное, чтобы ускорить разработку. Наша цель – создать лекарства в течение следующих 8-10 недель и достичь подтверждения безопасности за 90 дней. Это будет овальная вакцина, доступная для общественности,

– заявил исполнительный директор MIGAL Давид Зигдон.

По мнению ученых, птичий вирус имеет похожий генетический код с коронавирусом, от которого страдают люди. Поэтому медики адаптировали вакцину против IBV, чтобы она действовала против Covid-19.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 2 700 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.

На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксирован ни один случай коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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