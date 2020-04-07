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В Японии 18 медиков-стажеров заразились коронавирусом на устроенной вечеринке

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В Японии 18 медиков-стажеров устроили вечеринку и заразились коронавирусом / Getty Images

В Японии у 18 врачей-стажеров больницы университета Кейо подтвердили коронавирус. Накануне они стали участниками вечеринки.

Об этом сообщило издание The Japan Times. На вечеринке было около 40 медиков-стажеров.

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31 марта у одного из врачей-стажеров подтвердили коронавирус. Впоследствии было обнаружено еще 17 инфицированных.

"Это ужасный поступок со стороны людей, занимающихся медицинским обслуживанием, которые должны защищать пациентов. Я приношу свои глубокие извинения", – сказал глава больницы Юко Китагава.

По состоянию на 7 апреля, в Японии подтвердили 3 906 случаев заражения коронавирусом, из которых 92 – летальные. Кроме того, 592 пациента выздоровели.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Япония
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