В Японии 18 медиков-стажеров заразились коронавирусом на устроенной вечеринке
В Японии у 18 врачей-стажеров больницы университета Кейо подтвердили коронавирус. Накануне они стали участниками вечеринки.
Об этом сообщило издание The Japan Times. На вечеринке было около 40 медиков-стажеров.
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31 марта у одного из врачей-стажеров подтвердили коронавирус. Впоследствии было обнаружено еще 17 инфицированных.
"Это ужасный поступок со стороны людей, занимающихся медицинским обслуживанием, которые должны защищать пациентов. Я приношу свои глубокие извинения", – сказал глава больницы Юко Китагава.
По состоянию на 7 апреля, в Японии подтвердили 3 906 случаев заражения коронавирусом, из которых 92 – летальные. Кроме того, 592 пациента выздоровели.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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