В японском океанариуме угри начали забывать людей: им будут устраивать видеочаты

Японский океанариум в Tokyo Skytree закрыли на карантин в начале марта. Это привело к неожиданным последствиям – садовые угри стали забывать, как выглядят люди.

Руководство океанариума боится, что из-за этого угри увидят в людях угрозу и будут скрываться от посетителей океанариума, как только они снова появятся. А это значит, посетители не смогут на них посмотреть – и отслеживать состояние здоровья угрей будет намного сложнее, пишет The Guardian.

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В океанариуме решили действовать немедленно и попросили всех неравнодушных позвонить по FaceTime на айфоны и айпады, которые установили напротив аквариума с угрями.

Людям, которые захотят позвонить, нужно показать свои лица, помахать руками и немного поговорить (но ни в коем случае не повышать голос, угри этого не любят). Видеочаты запланировали на 3 – 5 мая.

По хештегу #PleaseRememberHumans (#БудьласкаНеЗабувайтеЛюдей) можно найти сообщения с поддержкой одиноких угрей.

Что известно о коронавирусе в Японии

По состоянию на 1 мая в Японии подтвердили более 14 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из которых только 430 закончились летально.

Незначительный рост инфицированных в стране началось еще в начале февраля, однако власти успешно остановила первую волну коронавирус.

Однако уже в апреле в Японии зафиксировали новую вспышку COVID-19.

Перенос Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 год ударит по экономике Японии.

В целом потери Японии превысят 5,8 миллиарда долларов.

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