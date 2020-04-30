После выздоровления от коронавируса ПЦР-тест может показывать положительный результат

Эксперты по инфекционным заболеваниям из Южной Кореи заявили, что коронавирус COVID-19 повторно не заражает и не реактивируется.

Об этом пишет издание Yonhap. Эксперты отметили, если у человека, который переболел коронавирусом, снова обнаружили положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, это не значит, что организм заразился SARS-CoV-2.

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Ученые заявили, что ПЦР-тесты очень чувствительны и определяют уже неактивные фрагменты вируса.

Вспомним, как раньше в стране сообщили о том, что 277 человек выздоровели после борьбы с коронавирусом, а затем тесты снова показали положительный результат. Поэтому в ВОЗ начали сомневаться в формировании иммунитета после болезни.

По словам О Мэн-Дона, главы Национального клинического комитета ПК, ложноположительные результаты появляются из-за того, что проведенный ПЦР-тест определяет в анализе уже отдельные фрагменты "разобранного", инактивированного коронавируса.

"Период полураспада" эпителиальной клетки с носогорла – до трех месяцев, и поэтому РНК вируса в ней можно найти и через один-два месяца после отмирания клетки. Тесты обнаружили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса,

– пояснил О Мэн-Дон.



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