В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Ваши ногти и волосы ломкие, менструальный цикл нерегулярный, а настроение время от времени бывает подавленным? Вполне вероятно, что в рационе, который вы составили для себя, не хватает жиров. Они же нормируют некоторые природные функции и улучшают общее самочувствие.
О топ-4 продуктах с богатым содержанием этих органических соединений Здоровье24 расспросило у диетолога Юлии Крилык.
Также на тему: Почему жиры так необходимы нашему организму
Она не только рассказала нам о том, в каких из них содержится немалое количество таких веществ, но и отметила общую их пользу для организма.
Также, по словам эксперта, мы, сами о том не догадываясь, потребляем немало трансжиров – группа органических соединений, образующихся при твердении (гидрогенизации) растительных масел в маргарин, спред, мягкие масляные смеси или кулинарный жир. Их много в фастфудах, пицце, магазинных пирожных и даже в поп-корне. Однако в нашем рационе их не должно быть.
Самыми опасными для здоровья человека есть трансжиры / Unsplash
Чтобы высчитать дневную норму потребления жиров в граммах, женщинам нужно умножить свой вес на 0,8-1 граммов, у мужчин этот показатель составляет 1,5 граммов на 1 килограмм.
Грецкий орех (в 25 г – 16 граммов жиров)
Этот вид орехов является источником кислот Омега-3, а также растительных соединений – полифенолов и витамина Е. Вместе эти компоненты улучшают работу нашего мозга и память, контролируют уровень сахара в крови, поддерживают мужскую репродуктивную систему.
Использовать в пище грецкие орехи можно по-разному: просто лакомиться (но неочищенные), посыпать ими овощные и фруктовые салаты или каши, а еще добавлять в соусы.
Грецкий орех – один из рекордсменов по содержанию жиров/ Health News
Авокадо (в 100 граммах – 20 граммов жиров)
Темно-зеленый фрукт – также кладезь жиров.
"Сделайте авокадо дополнением салатов и супов или же используйте как жирную замену в выпечке. Вы можете намазывать мякотью хлеб или сделать ее ингредиентом пудинга", – посоветовала диетолог.
Кроме немалого количества жиров, авокадо является мощным источником витамина Е, обладает антиоксидантным и онкозащитным действием, замедляет процессы старения. Этот продукт богат еще клетчаткой и витамином А.
Оливки (в 100 граммах – 11 граммов жиров)
Оливки относятся к мононенасыщенным жирам - так называемым " хорошим"
.
Оливки – источник "хороших" жиров/ Unsplash
Желток яйца (в одном желтке – около 6 граммов жиров)
Однако есть этот жирный продукт стоит с белком. Такое сочетание еще полезнее.
Чтобы усвоить жиры из яйца, его не нужно жарить на поліненасиченій масла/ Unsplash
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.