В какой стране больше всего пьют алкоголь: новый рейтинг

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Где больше всего пьют
Где больше всего пьют / unsplash.com

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала данные о потреблении алкоголя на душу населения в странах-членах, а также странах-партнерах и кандидатах на вступление.

Первую позицию в антирейтинге заняла Литва. Жители этой прибалтийской державы в среднем выпивают 12,3 литра алкоголя ежегодно.

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На втором месте оказалась Австрия, граждане которой пьют порядка 11,8 литра алкогольных напитков в год. Тройку "лидеров" замыкает Франция с показателем 11,7 литра.

Далее идут Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили между собой Латвия и Ирландия. Жители этих стран выпивают около 11,2 литра алкоголя в год.

Найбільше п'ють в Литві
Больше всего пьют в Литве

Россия же, к удивлению многих, оказалась лишь на седьмом месте. Эту позицию она разделила с Венгрией – 11,1 литра ежегодно.

Восьмую строчку заняла Германия (10,8), девятую – Португалия (10,7), а десятку наиболее пьющих стран замыкает Польша (10,6).

В целом в организацию входят 36 стран, Украины среди них нет, поэтому она не вошла в этот список. Но по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые опубликовали в 2018 году, в 2016 году украинцы выпивали 8,6 литра алкоголя на душу населения.

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Автор: Александр Бевза
Теги: рейтинги Алкоголь Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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